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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» едва не упустила победу над «Фулхэмом»

25 Апреля 2023 • 23:41 Комментировать
Астон Вилла
1:0
Фулхэм
окончен

Матч 33-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Фулхэмом» получился боевым и не очень событийным. Удивительно, но гости за 90 минут лишь раз пробили в сторону ворот (Андреас Перейра не попал боковыми ножницами на первой минуте), при этом они уступали в счете с середины первого тайма. Успех бирмингемцам принесла серия угловых, в итоге Тайрон Мингс головой переправил мяч в дальнюю часть ворот. Джон Макгинн умудрился не забить с правого края вратарской, выручил голкипер. Да и Олли Уоткинс с нескольких метров не попал по высоте. В концовке интрига появилась ниоткуда, Мингс срезал мяч в свои ворота, но ему повезло, что там был офсайд.

1:0, очередная победа «Астон Виллы» позволила ей подвинуть «Тоттенхэм» с пятого места, соперник - девятый.  

Протокол игры  
Астон Вилла1:0Фулхэм
(1:0) Мингс Тайрон21'  
Мартинес Эмилиано  88'Янг Эшли  74' 85' (Чамберс Калум ( 85') Конса ЭзриМингс ТайронМорено Алекс 77' (Траоре Бертран ( 77'  89') Дендонкер ЛеандерСоарес ДугласМакгинн ДжонБуэндия ЭмилианоРамси Джакоб 77' (Динь Люка ( 77') Уоткинс Олли
Запасные: Реван СебастьянКарлос Диего СантосСинисало ВильямиОльсен РобинДуран ДжонО'Райлли Томми
Лено БерндТете Кенни 68' (Кэрни Том ( 68') Адарабиойо ОлуватосинРим ТимРобинсон ЭнтониРид Харрисон 83' (Кебано Нескенс ( 83') Пальинья Жоау  79'Уилсон Гарри 17' (Рид Бобби ( 17'  45') Перейра Андреас 68' (Седрик Соареш ( 68') Манор Соломон 68' (Винисиус Карлос ( 68') Джеймс Дэниэл
Запасные: Родак МарекДаффи ШейнЛукич СашаДиоп Исса
25 апреля. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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Фулхэм Астон Вилла
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