«Астон Вилла» едва не упустила победу над «Фулхэмом»

Матч 33-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Фулхэмом» получился боевым и не очень событийным. Удивительно, но гости за 90 минут лишь раз пробили в сторону ворот (Андреас Перейра не попал боковыми ножницами на первой минуте), при этом они уступали в счете с середины первого тайма. Успех бирмингемцам принесла серия угловых, в итоге Тайрон Мингс головой переправил мяч в дальнюю часть ворот. Джон Макгинн умудрился не забить с правого края вратарской, выручил голкипер. Да и Олли Уоткинс с нескольких метров не попал по высоте. В концовке интрига появилась ниоткуда, Мингс срезал мяч в свои ворота, но ему повезло, что там был офсайд.

1:0, очередная победа «Астон Виллы» позволила ей подвинуть «Тоттенхэм» с пятого места, соперник - девятый.