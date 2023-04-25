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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Кристал Пэлас» впервые проиграл после возвращения Ходжсона

25 Апреля 2023 • 23:41 Комментировать
Вулверхэмптон
2:0
Кристал Пэлас
окончен

Сегодня вечером «Кристал Пэлас» прервал свою беспроигрышную серию после того, как клуб из пригорода Лондона в очередной раз возглавил именитый специалист Рой Ходжсон. Напомним, «орлы» уступили одному из конкурентов в борьбе за выживание в АПЛ – «Вулверхэмптону», 0:2.

Ходжсон возглавил клуб 21 марта, при нём команда провела четыре игры Премьер-лиги подряд без поражений, заметно улучшив своё турнирное положение. Были обыграны прямые конкуренты – «Лидс», «Лестер» и «Саутгемптон», также лондонцы сыграли вничью с «Эвертоном».

В следующем туре подопечные Ходжсона сыграют с «Вест Хэмом» и снова могут рассчитывать на очки.

На данный момент «Кристал Пэлас» идёт на 12-м месте с 37 очками, столько же – у «Вулверхэмптона», который разместился на 13-м месте.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рой Ходжсон Кристал Пэлас
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