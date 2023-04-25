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Грубые ошибки игроков «Кристал Пэлас» принесли победу «Вулверхэмптону»

25 Апреля 2023 • 23:34 Комментировать
Вулверхэмптон
2:0
Кристал Пэлас
окончен

В стартовом матче 33-го тура АПЛ встретились «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас». Противостояние получилось равным, а победу хозяевам принесли автогол и удар с 11-метровой отметки в самом дебюте и эндшпиле игры. На третьей минуте Йоаким Андерсен неудачно пытался выбить мяч подальше после подачи углового и коленом срезал мяч в сетку. Эберечи Эзе мог сравнять счет, подобрав мяч у штрафной, но удар в девятку был парирован. На 90-й минуте начудил голкипер гостей, грубо ошибся и сбил оппонента, Рубен Невеш с точки не оставил шансов.

«Волки» настигли противника, который идет на 12-м месте.

Протокол игры  
Вулверхэмптон2:0Кристал Пэлас
(1:0) Андерсен Йоаким3'  
(2:0) Невеш Рубен90'  
Са Жозе  76'Семеду НелсонДоусон КрэйгКилман МаксБуэно Уго 79' (Траоре Адама ( 79') Хи-Чан Хван 79' (Гомеш Тоти ( 79'  84') Невеш Рубен  90'Лемина МариоЛуис Матеус II 89' (Коллинз Натан ( 89') Кунья Матеус 68' (Гомес Жоао ( 68'  90') Коста Диего  75' 89' (Нету Педру ( 89')
Запасные: Моутинью ЖоауПоденсе ДаниэлТраоре БубакарБентли ДаниелСарабия Пабло
Джонстон Сэм  90'Ричардс КрисАндерсен Йоаким 46' (Уорд Джоэл ( 46') Гехи МаркМитчелл ТайрикСамби Локонга Альберт-Мбойо  36' 65' (Эдуар Одсонн ( 65') Миливоевич Лука  13' 65' (Шлупп Джеффри ( 65'  70') Хьюз Уилл 89' (Матета Жан-Филипп ( 89') Олисе МайклАйю ДжорданЭзе Эберечи
Запасные: Макартур ДжеймсТомкинс ДжеймсДукуре ШейкРидевальд ЖайроГуаита Висенте
25 апреля. Стадион "Молинью".

 

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