Грубые ошибки игроков «Кристал Пэлас» принесли победу «Вулверхэмптону»

В стартовом матче 33-го тура АПЛ встретились «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас». Противостояние получилось равным, а победу хозяевам принесли автогол и удар с 11-метровой отметки в самом дебюте и эндшпиле игры. На третьей минуте Йоаким Андерсен неудачно пытался выбить мяч подальше после подачи углового и коленом срезал мяч в сетку. Эберечи Эзе мог сравнять счет, подобрав мяч у штрафной, но удар в девятку был парирован. На 90-й минуте начудил голкипер гостей, грубо ошибся и сбил оппонента, Рубен Невеш с точки не оставил шансов.

«Волки» настигли противника, который идет на 12-м месте.