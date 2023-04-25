Грубые ошибки игроков «Кристал Пэлас» принесли победу «Вулверхэмптону»

В стартовом матче 33-го тура АПЛ встретились «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас». Противостояние получилось равным, а победу хозяевам принесли автогол и удар с 11-метровой отметки в самом дебюте и эндшпиле игры. На третьей минуте Йоаким Андерсен неудачно пытался выбить мяч подальше после подачи углового и коленом срезал мяч в сетку. Эберечи Эзе мог сравнять счет, подобрав мяч у штрафной, но удар в девятку был парирован. На 90-й минуте начудил голкипер гостей, грубо ошибся и сбил оппонента, Рубен Невеш с точки не оставил шансов.
«Волки» настигли противника, который идет на 12-м месте.
Протокол игры
|(1:0) Андерсен Йоаким3'
|(2:0) Невеш Рубен90'
Са Жозе• 76'Семеду Нелсон•Доусон Крэйг•Килман Макс•Буэно Уго79' (Траоре Адама (79') •Хи-Чан Хван79' (Гомеш Тоти (79') • 84'Невеш Рубен• 90'Лемина Марио•Луис Матеус II89' (Коллинз Натан (89') •Кунья Матеус68' (Гомес Жоао (68') • 90'Коста Диего 75'89' (Нету Педру (89')
Джонстон Сэм• 90'Ричардс Крис•Андерсен Йоаким46' (Уорд Джоэл (46') •Гехи Марк•Митчелл Тайрик•Самби Локонга Альберт-Мбойо 36'65' (Эдуар Одсонн (65') •Миливоевич Лука 13'65' (Шлупп Джеффри (65') • 70'Хьюз Уилл89' (Матета Жан-Филипп (89') •Олисе Майкл•Айю Джордан•Эзе Эберечи
25 апреля. Стадион "Молинью".
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