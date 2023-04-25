Лэмпард: «Каждый может получить шанс проявить себя в основе, пока я тренирую «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что готов экспериментировать с составом в оставшихся матчах.

«Синие» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Лондонцам будет крайне трудно рассчитывать на попадание в зону еврокубков, также команда уже завершила выступление в Лиге чемпионов и Кубке Англии.

«Многие наши футболисты, не имевшие постоянной практики, заслуживают играть, поскольку усердно работают ради своего шанса. Теперь у каждого из них будет возможность показать себя. Пока я тренирую «Челси», каждый игрок может завоевать место в основе, если докажет свою состоятельность», – заявил Лэмпард на пресс-конференции в преддверии встречи с «Брентфордом», которая состоится в среду.