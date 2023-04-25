«Астон Вилла» забила в каждом из 20 матчей Эмери у руля клуба в АПЛ

Сегодня вечером бирмингемская «Астон Вилла» принимает дома «Фулхэм» в рамках АПЛ. Подопечные Унаи Эмери открыли счёт в матче – 1:0, отличился защитник Тайрон Мингс.

Таким образом, этот бирмингемский клуб забивает уже в 20 матчах при Эмери кряду, если учитывать только игры в рамках Английской премьер-лиги.

Ранее мы сообщали, что Эмери установил рекорд в матче прошлого, 32 тура, когда «вилланы» играли против «Брентфорда» (1:1). До этого ни одна команда не могла забить на протяжении 19 игр подряд сразу после прихода нового тренера.

Унаи Эмери возглавляет «вилланов» с прошлой осени, на данный момент его команда близка к тому, чтобы в следующем сезоне сыграть в еврокубках. В турнирной таблице реального времени, если дело так и закончится победой, «Астон Вилла» обойдет «Тоттенхэм», идущий на пятом месте.