«Челси» нашёл дорогостоящую замену Маунту

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер попал в сферу интересов «Челси».

Лондонскому клубу с высокой вероятностью придётся расстаться с Мэйсоном Маунтом, с которым не удалось достичь договорённости по условиям нового контракта. По информации 90min, если ситуация не изменится в лучшую сторону, «Челси» попробует приобрести Макаллистера в качестве прямой замены своему звёздному воспитаннику. Сделать это будет непросто из-за интереса к 24-летнему аргентинцу со стороны «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити». Кроме того, по данным источника, к гонке недавно присоединился «Ньюкасл».

Стоимость Алексиса Макаллистера оценивается экспертами портала Transfermarkt в 42 млн евро.