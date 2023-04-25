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«Фулхэм» начнёт переговоры с Марку Силвой о новом контракте слухи

25 Апреля 2023 • 21:36 Комментировать
Астон Вилла
1:0
Фулхэм
1 1.77 X 3.75 2 4.60
1-й тайм

Лондонский «Фулхэм» на фоне слухов об интересе к главному тренеру клуба Марку Силве решил активизировать переговоры со специалистом о новом контракте. Об этом рапортует Football Insider.

Сообщается, что в клубе очень довольны прогрессом, который «Фулхэм» показал в этом сезоне в рамках элитного английского дивизиона впервые за долгое время.

Напомним, что действующий контракт Силвы с «дачниками» рассчитан лишь до середины следующего лета. А «Фулхэм» при нём неплохо выступает – клуб идёт на девятом месте и сражается за попадание в еврокубки, нежели за привычное сохранение прописки в Премьер-лиге. У клуба 45 набранных очков после 31 сыгранного матча.

По не столь давним слухам, 45-летним тренером интересуются «Челси» и «Тоттенхэм».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Марку Силва
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АСТОН ВИЛЛА ФУЛХЭМ
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