«Манчестер Юнайтед» предложит Рэшфорду огромную зарплату

«Манчестер Юнайтед» работает над подписанием в линию атаки Гарри Кейна. В то же время «красные дьяволы» хотят продлить контракт с Маркусом Рэшфордом. Как сообщает The Sun, манкунианцы могут предложить Рэшфорду огромную зарплату в 300 тысяч фунтов (около 340 тысяч евро) в неделю. Таким же может оказаться оклад Кейна.

Маркус Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». За первую команду нападающий провёл 351 матч, в которых записал на свой счёт 121 гол и 67 результативных передач на партнёров.

«Манчестер Юнайтед» сейчас располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.