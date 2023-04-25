Бьелса решил, где продолжит карьеру

Известный аргентинский тренер Марсело Бьелса уже больше года находится без работы. Как сообщает TodoFichajes, 67-летний специалист хочет продолжить карьеру в Англии. На фоне желания получить работу в Премьер-лиге Бьелса уже отклонил несколько предложений из других европейских стран и Южной Америки.

Отмечается, что зимой Бьелсу звали в «Эвертон», однако аргентинец отказался. Дело в том, что аргентинец хочет начать работу с нуля, а не с середины сезона. Вероятно, Марсело надеется трудоустроиться в Англии ближайшим летом.

Ранее в Англии Марсело Бьелса тренировал «Лидс».