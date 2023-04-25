«Брайтон» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с Эваном Фергюсоном. Новое соглашение связывает 18-летнего форварда с «чайками» до конца сезона 2027/2028.

Ранее слухи связывали Эвана Фергюсона с грандами, в частности с «Манчестер Юнайтед» и «Баварией». Талантливый форвард в этом сезоне обратил на себя внимание – он забил восемь голов и отдал четыре голевых паса в 23 играх за первую команду «Брайтона».

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Эвана Фергюсона в 10 миллионов евро.

«Брайтон» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.