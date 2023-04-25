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«Манчестер Юнайтед» «забросил удочки» ещё по пяти форвардам

25 Апреля 2023 • 19:21 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» работает над подписанием центрфорварда. Слухи говорят о том, что кандидатом номер один для «красных дьяволов» является Гарри Кейн из «Тоттенхэма». При этом Эрик тен Хаг, главный тренер манкунианцев, предпочитает получить нового нападающего до старта предсезонки. По этой причине «МЮ» оценивает и другие варианты.

Как сообщает Sky Sports, «красные дьяволы» «забросили удочки» ещё по пяти форвардам. В этом списке находятся Виктор Осимхен из «Наполи», Гонсалу Рамуш из «Бенфики», Лаутаро Мартинес из «Интера», Душан Влахович из «Ювентуса» и Мохаммед Кудус из «Аякса».

«Манчестер Юнайтед» хочет купить звезду в нападение – первые шаги сделаны

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенфика Аякс Ювентус Манчестер Юнайтед Наполи Душан Влахович Лаутаро Мартинес Виктор Осимхен Гонсалу Рамуш Мохаммед Кудус трансферы футбола - лето 2023
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