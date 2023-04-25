Известна позиция тен Хага по трансферу нападающего в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» настраивается на жаркое трансферное лето. Одна из главных задач клуба заключается в подписании центрального нападающего. В последние дни в прессе активизировались слухи, связывающие «красных дьяволов» с Гарри Кейном.

Как сообщает Sky Sports, позиция главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага заключается в том, что нападающий должен прийти в клуб как можно раньше. В идеале это должно произойти до начала предсезонной подготовки.

Учитывая пожелание тен Хага, «Манчестер Юнайтед» может решить не упираться только в кандидатуру Гарри Кейна, а обратиться к другим вариантам.

«Манчестер Юнайтед» хочет купить звезду в нападение – первые шаги сделаны