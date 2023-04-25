Лэмпард считает, что Энцо Фернандес — это будущее «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил уровень полузащитника команды Энцо Фернандеса.

«У Энцо потрясающий талант, он добился невероятного прогресса за последний год. Он пришел в команду не в самый лучший период, но этот вызов делает его сильнее. Этот футболист является будущим «Челси», — цитирует Лэмпарда Goal.

В текущем сезоне 22-летний аргентинец принял участие в 44 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив девять ассистов. Трудовой договор Фернандеса с «Челси» рассчитан до 2031 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 85 миллионов евро.