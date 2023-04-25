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«Манчестер Юнайтед» поборется с «Манчестер Сити» за топового защитника

25 Апреля 2023 • 17:33 Комментировать

В начале июня «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» сойдутся в финале Кубка Англии. Но ближайшим летом гранды из Манчестера будут бороться не только за национальный кубок. Как сообщает CalcioMercato, «красные дьяволы» хотят подписать защитника из Кима Мин Джэ из «Наполи». Ранее появлялась информация о нахождении южнокорейского футболиста на радаре «горожан».

Ким Мин Джэ играет за «Наполи» с начала сезона после трансфера из «Фенербахче». Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 26-летнего корейца в 50 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Ким провёл за «Наполи» 40 матчей, в которых забил два гола.

Гвардиола выбрал новичка для «Манчестер Сити»

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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