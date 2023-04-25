Лапорт выбрал себе новый топ-клуб – игрок готов на сокращение зарплаты

Защитник Эмерик Лапорт рассчитывает покинуть «Манчестер Сити» по завершению нынешнего сезона. Футболист недоволен своим положением на «Этихад Стэдиум», поэтому настроен сменить клубную прописку.

Как сообщает Relevo, Лапорт хочет вернуться в Испанию и осуществить мечту – стать игроком «Барселоны». Отмечается, что ради подписания контракта с каталонским клубом защитник готов пойти на сокращение зарплаты (в Манчестере он сейчас зарабатывает 6,5 миллиона евро за сезон).

В конце весны Эмерик Лапорт отпразднует свой 29-й день рождения. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают игрока в 30 миллионов евро.