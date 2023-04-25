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Лапорт выбрал себе новый топ-клуб – игрок готов на сокращение зарплаты

25 Апреля 2023 • 16:24 Комментировать

Защитник Эмерик Лапорт рассчитывает покинуть «Манчестер Сити» по завершению нынешнего сезона. Футболист недоволен своим положением на «Этихад Стэдиум», поэтому настроен сменить клубную прописку.

Как сообщает Relevo, Лапорт хочет вернуться в Испанию и осуществить мечту – стать игроком «Барселоны». Отмечается, что ради подписания контракта с каталонским клубом защитник готов пойти на сокращение зарплаты (в Манчестере он сейчас зарабатывает 6,5 миллиона евро за сезон).

В конце весны Эмерик Лапорт отпразднует свой 29-й день рождения. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают игрока в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Эмерик Лапорт трансферы футбола - лето 2023
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