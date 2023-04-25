Игроки «Тоттенхэма» вернут деньги за билеты фанатам, которые ездили на матч с «Ньюкаслом»

На выходных «Тоттенхэм» провалился в гостях у «Ньюкасла», проиграв матч Премьер-лиги с результатом 1:6. Пресс-служба «шпор» опубликовала заявление футболистов команды. Они вернут деньги за билеты тем фанатам, которые ездили на «Сент-Джеймс Парк».

Напомним, что после 1:6 «Тоттенхэм» отправил в отставку Кристиана Стеллини, тренировавшего команду на временной основе после ухода Антонио Конте. Теперь со «шпорами» до конца сезона будет работать Райан Мэйсон.

«Тоттенхэм» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Впереди у «шпор» сложные матчи против «Манчестер Юнайтед» (27 апреля) и «Ливерпуля» (30 апреля).