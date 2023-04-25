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Гвардиола выбрал новичка для «Манчестер Сити»

25 Апреля 2023 • 15:50 Комментировать

«Манчестер Сити» рассчитывает укрепить линию обороны в летнее трансферное окно. На фоне вероятного ухода Эмерика Лапорта «горожане», судя по всему, хотят подписать центрального защитника.

Как сообщает The Sun, в сфере интересов «Манчестер Сити» находится Ким Мин Джэ из «Наполи». Отмечается, что большим поклонником южнокорейского защитника является главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Испанский специалист хочет заполучить Кима ближайшим летом.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Кима в 50 миллионов евро. 26-летний защитник выступает за «Наполи» с лета прошлого года после трансфера из «Фенербахче».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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