Лэмпард не стал отвечать на вопрос о возможном назначении Почеттино

Временный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отказался отвечать на вопрос о возможном назначении Маурисио Почеттино на роль постоянного наставника клуба. Напомним, многие авторитетные источники уже успели подтвердить новость о том, что аргентинец очень близок к получению работы на «Стэмфорд Бридж».

«Станет ли Почеттино новым тренером «Челси»? Я не буду отвечать на вопросы касательно нового наставника. Буду ли я наигрывать игроков, которые покупались на будущее? Посмотрим, они это должны заслужить», – сказал Лэмпард на пресс-конференции.

Напомним, контракт Фрэнка с «Челси» заканчивается в конце нынешнего сезона.