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Лэмпард: «Скорее всего, Джеймс и Маунт пропустят остаток сезона»

25 Апреля 2023 • 15:44 Комментировать
Челси
...
Брентфорд
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26.04 21:45

Тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что два воспитанника клуба с большой долей вероятности больше не сыграют в этом сезоне. Речь идёт о правом защитнике Рисе Джеймсе и центральном полузащитнике Мэйсоне Маунте.

«Скорее всего, Рис Джеймс пропустит остаток сезона. То же самое касается и Маунта. Правда, у Мэйсона есть возможность вернуться к последнему матчу этой кампании. У Кая Хаверца проблемы с коленом, но он должен вернуться к тренировкам до конца недели», – сказал Лэмпард на пресс-конференции.

Напомним, Маунта могут продать летом. У футболиста заканчивается контракт в конце следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фрэнк Лэмпард Рис Джеймс Мэйсон Маунт
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ЧЕЛСИ БРЕНТФОРД
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