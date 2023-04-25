Лэмпард: «Скорее всего, Джеймс и Маунт пропустят остаток сезона»

Тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что два воспитанника клуба с большой долей вероятности больше не сыграют в этом сезоне. Речь идёт о правом защитнике Рисе Джеймсе и центральном полузащитнике Мэйсоне Маунте.

«Скорее всего, Рис Джеймс пропустит остаток сезона. То же самое касается и Маунта. Правда, у Мэйсона есть возможность вернуться к последнему матчу этой кампании. У Кая Хаверца проблемы с коленом, но он должен вернуться к тренировкам до конца недели», – сказал Лэмпард на пресс-конференции.

Напомним, Маунта могут продать летом. У футболиста заканчивается контракт в конце следующего сезона.