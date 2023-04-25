Почеттино встречался с представителями «Челси» в Испании

Всё идёт к тому, что новым главным тренером «Челси» станет Маурисио Почеттино. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в понедельник в Испании состоялась «судьбоносная» встреча между Почеттино и представителями лондонского клуба.

Отмечается, что сделка находится на завершающей стадии. В ближайшее время «Челси» должен направить официальное предложение по контракту.

Маурисио Почеттино находится без работы почти год после ухода из «ПСЖ». В своё время в Англии этот специалист работал с «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом».

«Челси» сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ.