Макаллистер хочет перейти в новую команду к началу лета

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер хочет поскорее найти себе новую команду. По информации от журналиста Фабрицио Романо, аргентинец хочет подписать контракт с новым клубом уже в начале трансферного окна в июне, чтобы не терять время на адаптацию.

Напомним, на аргентинца претендуют многие клубы из Английской премьер-лиги, среди которых «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал». Сумма трансфера оценивается в 60 миллионов евро.

Макаллистер в этом сезоне отметился шестью голами в чемпионате Англии. В декабре футболист стал чемпионом мира в качестве основного хавбека сборной Аргентины.