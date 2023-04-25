Один из лидеров миланского «Интера» Марсело Брозович может сменить итальянскую Серию А на Английскую премьер-лигу.

По информации Sportske jutarnji, «Ньюкасл» интересуется вице-чемпионом мира. Сообщается, что руководство «нерадзурри» готово отпустить Брозовича за 35 миллионов евро. Другим заинтересованным клубом в услугах хорвата является испанская «Барселона».

Напомним, что Марсело Брозович выступает за «Интер» с 2015 года, выиграв в Италии одно золото чемпионата и один Кубок страны. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего полузащитника в 28 миллионов евро.