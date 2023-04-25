«Манчестер Юнайтед» сделал предложение одному из лучших центрфорвардов мира

Руководство «Манчестер Юнайтед» всерьез нацелилось на трансфер нападающего сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна, об этом рапортуют британские СМИ.

«Красные дьяволы» подготовили для форварда солидный контракт. Манкунианцы готовы платить бомбардиру порядка 300 тысяч фунтов (340 тысяч евро) в неделю. В клубе считают, что такое предложение убедит Гарри переехать на «Олд Траффорд».

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Действующий контракт нападающего со «шпорами» рассчитан до конца сезона-2023/2024.

В нынешнем сезоне АПЛ 29-летний нападающий провел 32 матча, в которых записал на свой счет 24 гола и две результативные передачи.