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«Челси» принял решение по Лэмпарду на фоне последних провалов

25 Апреля 2023 • 12:52 Комментировать

В лондонском «Челси» определились, кто будет руководить командой до конца нынешнего сезона. Как информируют журналисты ESPN, боссы клуба решили оставить у руля Фрэнка Лэмпарда. Летом его сменит экс-наставник «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

Ранее в СМИ сообщалось, что лондонский клуб договорился с аргентинским специалистом о подписании контракта.

Лэмпард сменил в «Челси» Грэма Поттера. Под его руководством команда потерпела четыре поражения.

Ближайший матч лондонцы проведут против «Брентфорда» 26 апреля. После 31 матча «пенсионеры» набрали 39 баллов и занимают 11-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фрэнк Лэмпард
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