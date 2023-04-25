«Челси» принял решение по Лэмпарду на фоне последних провалов

В лондонском «Челси» определились, кто будет руководить командой до конца нынешнего сезона. Как информируют журналисты ESPN, боссы клуба решили оставить у руля Фрэнка Лэмпарда. Летом его сменит экс-наставник «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

Ранее в СМИ сообщалось, что лондонский клуб договорился с аргентинским специалистом о подписании контракта.

Лэмпард сменил в «Челси» Грэма Поттера. Под его руководством команда потерпела четыре поражения.

Ближайший матч лондонцы проведут против «Брентфорда» 26 апреля. После 31 матча «пенсионеры» набрали 39 баллов и занимают 11-е место в турнирной таблице.