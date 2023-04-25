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Почеттино просит «Челси» оставить Фелиша

25 Апреля 2023 • 12:52 Комментировать
Атлетико М
...
Мальорка
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26.04 20:30

Маурисио Почеттино, который близок к назначению на пост главного тренера «Челси», просит руководство «синих» оставить нападающего Жоау Фелиша на постоянной основе. Напомним, португалец выступает за «пенсионеров» на правах аренды из мадридского «Атлетико».

По информации от журналиста Саймона Филлипса, Почеттино заинтересован в совместной работе с Фелишем. «Челси» может сделать «Атлетико» предложение о продлении аренды с обязательным правом выкупа, чтобы избежать проблемы с финансовым фэйр-плеем.

Фелиш в этом сезоне забил всего два гола в АПЛ после своего перехода в январе.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Маурисио Почеттино Жоау Фелиш
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