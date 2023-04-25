Моура уходит из «Тоттенхэма»

Бразильский полузащитник Лукас Моура покидает лондонский «Тоттенхэм», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.
Руководство английского клуба приняло решение не предлагать футболисту новое трудовое соглашение. Таким образом, Моура станет свободным агентом после завершения нынешнего сезона. Цвета лондонской команды 30-летний южноамериканец защищает с 2018 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Моура принял участие в 12 поединках, не отметившись результативными действиями.
После 32 туров Премьер-лиги «шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице.
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