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Лапорт готов уйти из «Манчестер Сити»

25 Апреля 2023 • 11:09 Комментировать

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт может покинуть английский топ-клуб в летнее трансферное окно, рапортуют журналисты Footmercato.

Как сообщает источник, футболист готов к смене команды. Среди вариантов продолжения карьеры Лапорта называется каталонская «Барселона», которая подыскивает замену Херарду Пике, завершившему карьеру.

В свою очередь «горожане» могут подписать на место Эмерика хорвата Йошко Гвардиола из немецкого «РБ Лейпцига».

Трансферный ценник 28-летнего испанца составляет 30 миллионов евро. Трудовое соглашение Лапорта с «Сити» истекает летом 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эмерик Лапорт трансферы футбола - лето 2023
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