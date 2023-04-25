Лапорт готов уйти из «Манчестер Сити»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт может покинуть английский топ-клуб в летнее трансферное окно, рапортуют журналисты Footmercato.

Как сообщает источник, футболист готов к смене команды. Среди вариантов продолжения карьеры Лапорта называется каталонская «Барселона», которая подыскивает замену Херарду Пике, завершившему карьеру.

В свою очередь «горожане» могут подписать на место Эмерика хорвата Йошко Гвардиола из немецкого «РБ Лейпцига».

Трансферный ценник 28-летнего испанца составляет 30 миллионов евро. Трудовое соглашение Лапорта с «Сити» истекает летом 2025 года.