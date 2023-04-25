«Эвертон» нацелен на трансфер нападающего из Чемпионшипа

«Эвертон» в скором времени может пополнить свои ряды нападающим «Шеффилд Юнайтед» Илиманом Ндиайе. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, сенегалец входит в сферу интересов многих клубов из высшего дивизиона Англии, одним из которых являются «ириски».

Что интересно, «Шеффилд Юнайтед», за который выступает Ндиайе, находится на грани возвращения в АПЛ, тогда как «Эвертон» рискует вылететь в Чемпионшип.

В нынешнем сезоне 23-летний Ндиайе забил 13 голов и отдал 8 ассистов в Чемпионшипе. Сенегалец также выступал за свою сборную на чемпионате мира в Катаре, где отметился одной результативной передачей.