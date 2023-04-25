Шерингем предложил «Тоттенхэму» нового тренера

Экс-футболист лондонского «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем призвал руководство «шпор» пригласить на пост главного тренера команды Гарри Реднаппа.

«Нужно вернуть в команду Гарри Реднаппа. Он сможет заставить футболистов играть так, как должен играть «Тоттенхэм». Я сильно разочарован тем, что происходит в клубе в последние месяцы», - передает слова Шерингема таблоид Daily Mail.

В последнем матче Премьер-лиги «Тоттенхэм» потерпел разгромное поражение от «Ньюкасла» со счетом 1:6. После 32 туров лондонский коллектив набрал 53 балла и занимает пятое место в турнирной таблице.