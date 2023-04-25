«Челси» нацелился на экс-игрока «Манчестер Сити»

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа может продолжить карьеру в английском топ-клубе. Как стало известно журналистам Football Insider, в услугах футболиста заинтересован лондонский «Челси».

По данным источника, представители «пенсионеров» ведут переговоры с окружением игрока. Стоит отметить, что ранее Лавиа находился в структуре другого гранда АПЛ – «Манчестер Сити».

Ромео выступает за «святых» с лета 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 19-летнего хавбека в 25 миллионов евро.