Раскрыта причина срыва трансфера Канселу в «Барселону»

Фланговый защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, выступающий в аренде за мюнхенскую «Баварию», мог зимой оказаться в каталонской «Барселоне».

Согласно информации журналистов Sport.es, спортивный директор Матеу Алемани и его коллега из стана «горожан» Чики Бегиристайн договорились о переходе португальца, однако главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола наложил запрет на эту сделку. После этого было принято решение отпустить Жоау в Мюнхен.

Впрочем, «Барселона» не собирается отступать и планирует подписать Канселу в летнее трансферное окно. Трансферый ценник защитника – 60 миллионов евро.