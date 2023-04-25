Ляказетт: «Многие думали, что после ухода из «Арсенала» со мной покончено»

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт ответил критикам, которые считали, что после ухода из лондонского «Арсенала» его карьера пойдёт на спад.

«Многие думали, что со мной покончено. Говорили, что у меня не получится, что «Лион» совершил ошибку, подписав меня. Я хотел доказать, что клуб сделал правильный выбор, обратившись ко мне», — цитирует Ляказетта TBR.

Напомним, Ляказетт выступал за «Арсенал» с 2017 по 2022 год. В составе «канониров» француз выиграл Кубок и Суперкубок Англии.

В текущем сезоне за «Лион» нападающий провёл 33 матча, в которых забил 24 гола и отдал пять результативных передач.