Выбор сделан: «Челси» договорился с новым тренером

Лондонский «Челси» определился с новым наставником команды. Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, «пенсионеров» возглавит бывший рулевой «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

Журналист утверждает, что столичный клуб провел переговоры с аргентинским специалистом и договорился о подписании трудового соглашения. Почеттино займет пост главного тренера «Челси» в июле.

Напомним, что последним местом работы Маурисио был «ПСЖ».

После 31 поединка «Челси» набрал 39 баллов и располагается лишь на 11-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ранее с поста главного тренера команды был уволен Антонио Конте.