Фримпонг советует «Арсеналу» купить Мане

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг призвал руководство «канониров» подписать сенегальца Садио Мане по завершении нынешнего сезона. Мюнхенская «Бавария» решила продать африканца из-за драки с Лероем Сане.

«Сане будет отличным усилением для «Арсенала», особенно учитывая тех игроков, которые уже есть у лондонцев. Садио способен играть как на фланге, так и в центре нападения. Мане точно усилил бы команду и помог лондонцам в важных матчах. Я могу представить его в форме «канониров», - передает слова Фримпонга Football.London.

Контракт Мане с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. Его трансферный ценник составляет 45 миллионов евро.