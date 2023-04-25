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Фримпонг советует «Арсеналу» купить Мане

25 Апреля 2023 • 09:28 Комментировать

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг призвал руководство «канониров» подписать сенегальца Садио Мане по завершении нынешнего сезона. Мюнхенская «Бавария» решила продать африканца из-за драки с Лероем Сане.

«Сане будет отличным усилением для «Арсенала», особенно учитывая тех игроков, которые уже есть у лондонцев. Садио способен играть как на фланге, так и в центре нападения. Мане точно усилил бы команду и помог лондонцам в важных матчах. Я могу представить его в форме «канониров», - передает слова Фримпонга Football.London.

Контракт Мане с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. Его трансферный ценник составляет 45 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Арсенал Лондон Садио Мане
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