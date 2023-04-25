«РБ Лейпциг» отказался от нападающего «Арсенала»

Форвард лондонского «Арсенала» Фоларин Балогун, выступающий в нынешнем сезоне за французский «Реймс», не перейдет в немецкий «РБ Лейпциг». Согласно данным инсайдера Филиппа Хинце, стороны не смогли согласовать финансовую составляющую сделки.

Немцы отказались от подписания игрока, поскольку посчитали запрашиваемую «Арсеналом» сумму слишком завышенной. «Канониры» оценивают Балогуна в 40 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 Фоларин провел 31 поединок в чемпионате Франции, отметившись 18 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 25 миллионов евро.