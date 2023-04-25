Маунт может сменить «Челси» на немецкий гранд

Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт имеет вариант трудоустройства в немецкой Бундеслиге. Согласно сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, в подписании хавбека заинтересована дортмундская «Боруссия».

«Шмели» рассматривают кандидатуру Маунта в качестве замены Джуду Беллингему, которого хотят подписать несколько европейских грандов. Ранее сообщалось, что в сфере интересов «Боруссии» также находится Конор Галлахер.

Трудовое соглашение Маунта с «пенсионерами» рассчитано до середины следующего года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Мэйсон провел 24 матча, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.