Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Маунт может сменить «Челси» на немецкий гранд

25 Апреля 2023 • 07:59 Комментировать

Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт имеет вариант трудоустройства в немецкой Бундеслиге. Согласно сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, в подписании хавбека заинтересована дортмундская «Боруссия».

«Шмели» рассматривают кандидатуру Маунта в качестве замены Джуду Беллингему, которого хотят подписать несколько европейских грандов. Ранее сообщалось, что в сфере интересов «Боруссии» также находится Конор Галлахер.

Трудовое соглашение Маунта с «пенсионерами» рассчитано до середины следующего года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Мэйсон провел 24 матча, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Мэйсон Маунт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.04.23 в 21:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.33 3.40 3.15
Видео
25.04.23 в 21:45
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм Фулхэм
1.81 3.95 4.30
Видео
25.04.23 в 22:00
Лидс Лидс
Лестер Лестер
2.36 3.75 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Апреля
07:59 · Англия. Премьер-лига
Маунт может сменить «Челси» на немецкий гранд
07:53 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн выдвинул условия «Тоттенхэму»
03:13 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» впервые в этом сезоне сыграл в воскресенье
02:14 · Англия. Премьер-лига
Кейну остался один мяч до Руни по количеству голов в АПЛ
01:58 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» забил шесть мячей в матче АПЛ впервые с 2015 года
01:49 · Англия. Премьер-лига
Уоддл: «Тоттенхэму» будет нелегко оправиться»
01:40 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа готов остаться в «Манчестер Юнайтед» – он согласился на сокращение зарплаты
01:28 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» почти десять лет не пропускал шесть мячей в матче АПЛ
01:10 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не отказалась от идеи подписания Фирмино
01:00 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд претендует на полузащитника «Челси»
00:48 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» установил антирекорд сезона в АПЛ
00:46 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне: «У Холанна есть всё, чтобы побить рекорд АПЛ»
00:43 · Англия. Премьер-лига
Сёюнджю подпишет четырёхлетний контракт с «Атлетико»
00:40 · Англия. Кубок Англии
Тен Хаг может стать первым наставником «Манчестер Юнайтед», выигравшим Кубок Англии в свой первый сезон
24 Апреля
23:59 · Англия. Премьер-лига
Заха станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Кристал Пэлас», если продлит контракт
Все новости
Рекомендуем