Нагельсманн выдвинул условия «Тоттенхэму»

Стали известны условия, при соблюдении которых немецкий специалист Юлиан Нагельсманн займет пост главного тренера лондонского «Тоттенхэма». Согласно данным журналистов Independent, 35-летний наставник готов возглавить команду только по завершении нынешнего сезона. Кроме того, он хочет иметь определяющее слово в трансферных сделках клуба.

В настоящий момент командой временно руководит Райан Мэйсон. После разгромного поражения от «Ньюкасла» с поста рулевого был уволен Кристиан Стеллини, заменивший Антонио Конте.

Последним местом работы Нагельсманна была мюнхенская «Бавария».