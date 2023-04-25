«Борнмут» впервые в этом сезоне сыграл в воскресенье

В тридцать втором туре АПЛ «Борнмут» потерпел сокрушительное домашнее поражение от «Вест Хэма», «вишни» пропустили четыре мяча - таким образом, их воскресный дебют в этом сезоне оказался скомканным, впервые в этом сезоне сыграв в последний день недели, команда потерпела столь сокрушительное поражение.

Помимо того, команда также сыграла двадцать пять матчей в текущем сезоне по субботам - это также является рекордным достижением для текущего сезона английской Премьер-лиги.

В следующем туре «Борнмуту» предстоит сразиться с «Саутгемптоном», это случится двадцать седьмого апреля.