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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Борнмут» установил антирекорд сезона в АПЛ

25 Апреля 2023 • 00:48 Комментировать
Борнмут
0:4
Вест Хэм
окончен

В тридцать втором туре английского чемпионата «Борнмут» потерпел сокрушительное домашнее поражение от «Вест Хэма», пропустив четыре мяча.

Как оказалось, это было уже седьмое крупное поражение «Борнмута» в текущем сезоне, что стало не только клубным антирекордом, но также антирекордом сезона для всех команд нынешнего сезона.

Главной «вишенкой на торте» для поклонников «вишен» тут является, конечно, же, поражение от «Ливерпуля» в четвертом туре со счетом 0:9 - оно стало повторением абсолютного антирекорда английской Премьер-лиги.

В следующем туре «Борнмут» сразится с «Саутгемптоном». 

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Борнмут
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