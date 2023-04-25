Сёюнджю подпишет четырёхлетний контракт с «Атлетико»

Появились новые подробности о переходе турецкого центрального защитника Чаглара Сёюнджю в мадридский «Атлетико». Авторитетный журналист Никола Скира сообщает, что турок подпишет контракт с «матрасниками» до середины 2027 года.

Скира отмечает, что все детали сделки уже согласованы – переход лишь дело времени.

Напомним, что защитник не продлил свой контракт с «Лестером», его трудовое соглашение с борющимися за выживание в АПЛ «лисами» подойдёт к концу уже грядущим летом.

Игроку 26 лет, игроком «Лестера» он стал пять лет назад. Оценивается игрок, по версии Transfermarkt, в 15 млн евро.