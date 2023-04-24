Заха станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Кристал Пэлас», если продлит контракт

Вингер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха может стать рекордсменом клуба.

Нынешнее соглашение 30-летнего игрока истекает после завершения текущего сезона, и руководство лондонцев всеми силами пытается удержать свою звезду. Как сообщалось ранее, для ивуарийца приготовили новый контракт на четыре года с зарплатой более чем в 10 млн фунтов стерлингов в год. По информации Daily Mail, если стороны придут к согласию, Заха станет самым высокооплачиваемым футболистом за всю историю «Кристал Пэлас».

Уилфрид Заха является воспитанником «орлов». В 2015 году он был обратно выкуплен клубом после недолгого пребывания в «Манчестер Юнайтед».