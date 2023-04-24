Почеттино верит, что сможет вновь сделать «Челси» претендентом на чемпионство в АПЛ

Вероятный новый наставник «Челси» Маурисио Почеттино оптимистично настроен перед своим назначением.

Аргентинский рулевой продолжает переговоры с лондонским клубом, и в настоящий момент всё идёт к тому, что с нового сезона именно он будет возглавлять «синих», о чём уже сообщили авторитетные ресурсы. Как отмечает talkSPORT, Почеттино имеет весьма амбициозные цели: он считает, что под его руководством команда сможет бороться за чемпионский титул в Английской премьер-лиге.

Прямо сейчас «Челси» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице. До конца сезона коллектив будет возглавлять временный наставник Фрэнк Лэмпард.