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Почеттино призвал своих ассистентов готовиться к скорому назначению в «Челси»

24 Апреля 2023 • 22:23 Комментировать
Челси
...
Брентфорд
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26.04 21:45

Наставник Маурисио Почеттино становится всё ближе к назначению на пост главного тренера «Челси».

Аргентинец остаётся без работы с момента увольнения из «Пари Сен-Жермен» летом прошлого года. «Челси» ищет нового постоянного рулевого на следующий сезон, и с недавних пор именно Почеттино считается основным кандидатом на получение работы. По обновлённой информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры протекают очень успешно. Договорённость ещё не достигнута, но уже не за горами. 51-летний специалист дал указание своему тренерскому штабу готовиться к грядущему назначению в «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино
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ЧЕЛСИ БРЕНТФОРД
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