У Фати три варианта в АПЛ

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может сменить клубную прописку ближайшим летом. Как сообщает TodoFichajes, у 20-летнего футболиста есть три варианта в Премьер-лиге – «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

«Барселона» предпочла бы продать Фати, но из-за его частых травм более реалистичным выглядит вариант с арендой с правом выкупа.

Отмечается, что «Арсенал» и «Тоттенхэм» опережают «Ньюкасл» в борьбе за Фати. Они уже поддерживают контакты с «Барселоной».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Ансу Фати в 35 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 футболист забил 7 голов и отдал 3 голевых паса в 43 матчах.