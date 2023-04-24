Защитник «Тоттенхэма» отреагировал на слова отца о «Реале»

Слухи связывают защитника «Тоттенхэма» Эмерсона Рояла с мадридским «Реалом». В прессе появились слова бразильского футболиста о том, что Эмерсон подходит мадридскому гранду. Комментарий на этот счёт дал сам 24-летний футболист.

«Я никогда не говорил с ним [с отцом] об этом и всегда давал понять, что счастлив в «Тоттенхэме», - сказал Эмерсон, чьи слова приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на talkSPORT.

Эмерсон Роял играет за «Тоттенхэм» с конца лета 2021 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 25 миллионов евро.