Владелец «Челси» уже обсуждал трансфер Неймара

Звёздный нападающий «ПСЖ» Неймар в обозримом будущем может перебраться в Премьер-лигу Англии. Слухи связывают 31-летнего бразильца с «Челси».

Как сообщает Eurosport, владелец лондонского клуба Тодд Бёли в начале этого года уже проводил встречу, чтобы выяснить доступность Неймара. Теперь интерес к статусному футболисту может возродиться.

Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории. Летом 2017 года «ПСЖ» заплатил за бразильца 222 миллиона евро.

Сейчас Неймар оценивается порталом transfermarkt в 70 миллионов евро. В 29 матчах сезона 2022/2023 бразилец забил 18 голов и отдал 17 голевых передач.