Ковачич высказался на фоне слухов о «Манчестер Сити»

В последнее время слухи активно связывают полузащитника «Челси» Матео Ковачича с «Манчестер Сити». Впрочем, хорват заявил о том, что ему очень комфортно в Лондоне.

«Я здесь уже пять лет, время летит незаметно. В «Челси» я провёл больше времени, чем в других клубах. Я чувствую здесь себя как дома. В Лондоне нет вещей, которые можно не любить. Моей семье здесь нравится. Здесь хорошая еда, Лондон прекрасен. Я могу говорить только хорошее о Лондоне и Англии. Нам здесь очень хорошо», - сказал Ковачич клубной пресс-службе.

Ближайший матч «Челси» проведёт 26 апреля – против «Брентфорда».