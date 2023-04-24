Турецкий защитник «Лестера» Чаглар Сеюнджю близок к тому, чтобы присоединиться к гранду испанской Ла Лиги.

По информации The Guardian, 26-летний футболист подпишет предварительное соглашение с мадридским «Атлетико» в конце нынешнего сезона. Отметим, что контракт Сеюнджю с «лисами» истекает летом 2023 года.

В текущей кампании турецкий игрок провёл в футболке «Лестера» всего шесть матчей в рамках всех состязаний. В Англию Чаглар переехал в 2018 году, перейдя из «Фрайбурга» за 21 миллион евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего защитника в 15 миллионов евро.