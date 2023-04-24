«Кристал Пэлас» готовит для Заха новый долгосрочный контракт

Вингер Уилфрид Заха имеет возможность остаться в «Кристал Пэлас». Как сообщает The Guardian, лондонский клуб готовит для 30-летнего футболиста новый контракт сроком на четыре сезона. Зарплата Заха по этому соглашению превысит 10 миллионов фунтов в год.

Действующий контракт связывает Заха с «Кристал Пэлас» до конца нынешнего сезона. Футболист находится на радарах европейских грандов – «Арсенала», «Челси» и «ПСЖ».

Всего за «Кристал Пэлас» Заха провёл 455 матчей. В них футболист записал на свой счёт 89 голов и 76 результативных передач на партнёров.

«Кристал Пэлас» сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.