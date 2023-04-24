«Интер» повесил ценник на Онана на фоне интереса топ-клуба АПЛ

Интерес к голкиперу «Интера» Андре Онана проявляет «Челси». При этом лондонскому клубу для осуществления трансфера 27-летнего камерунца придётся раскошелиться. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» рассчитывают выручить за Онана 40 миллионов евро.

Андре Онана играет за «Интер» с лета прошлого года. С тех пор вратарь провёл 33 матча, в которых пропустил 29 голов.

Добавим, что на текущий момент «Интер» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда Симоне Индзаги проведёт 26 апреля – против «Ювентуса» в полуфинале Кубка Италии.